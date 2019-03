Supermarkt in Schiedam wederom doelwit van overval

De bedrijfsleider van de supermarkt is beide heren tijdens hun vlucht achterna gerend, maar heeft ze niet meer kunnen overmeesteren. De daders hadden aan de overkant van de weg, ter hoogte van het oude DSW kantoor een zwarte scooter klaar staan. Ze zijn vervolgens weggereden in de richting van het Sparta station. Beiden waren donker gekleed, ongeveer 1,60 lang. Dader 1 droeg een korte blauwe jas en had een slank postuur. De daders waren in het bezit van een gele plastic tas. Vrij snel na de overval is één verdachte aangehouden. De tweede is voortvluchtig.

De supermarkt is vaker doelwit van een overval geweest. Eind december werd hetzelfde filiaal twee keer overvallen. Over een eventuele buit is nog niets bekend.