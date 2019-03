Vrouw op zebrapad door auto geschept

Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt nadat ze door een auto was geschept op een zebrapad aan de Rubensplein. De bestuurster van de auto zag de vrouw te laat en een aanrijding was niet meer te voorkomen.

Ambulance

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse, stabiliseerde het slachtoffer en legde haar in een vacuümmatras. De bestuurster van de auto was erg ontdaan door het gebeuren, de politie heeft van haar een verklaring afgenomen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De Burg. Knappertlaan was gedurende het afhandelen van het ongeval gestremd in de richting van de van Haarenlaan. Het verkeer moest keren ter hoogte van het Rubensplein.