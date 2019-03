Geschoten bij overval op bestelbus

Bij een overval op een bestelbusje in de Van Galenstraat in Heerlen is vrijdagavond gebruik gemaakt van een vuurwapen, zonder dat iemand gewond is geraakt als gevolg van het schietincident.

In het bestelbusje zaten twee mannen van wie een licht letsel heeft opgelopen nadat hij was mishandeld. De beide mannen vervoerden lachgas met het busje en de politie houdt er rekening me dat zij om die reden zijn overvallen.

De politie is op zoek naar vier verdachten die na het incident er vandoor zijn gegaan. Via een Burgernetbericht is een kort signalement van de verdachten bekend gemaakt. Omdat onduidelijk is of de mannen vuurwapens bij zich hebben, wordt geadviseerd de mannen niet zelf te benaderen maar de politie te informeren.