Vrouw (17) omgekomen bij verkeersongeval

Rond 11.00 uur reed de vrouw op haar scooter op de kruising van de Melis Stokelaan en Beresteinlaan en kwam in botsing met een auto. De scooterrijdster kwam hierbij ernstig ten val en raakte zwaar gewond. Met spoed is zij naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later is overleden aan haar verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens standaardprocedure meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Meerdere getuigen zagen het ongeluk gebeuren en zijn opgevangen voor slachtofferhulp. Het team Verkeers Ongevallen Analyse onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.