Tilburgse wethouder neemt geen afstand van haar tweet over FvD

De tweet ging over Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) en en over gemeenteraadslid en FVD-lijstduwer Hans Smolders. Volgens Hendrickx is de tweet verkeerd opgevat. In de tweet viel te lezen:

Marcelle Hendrickx@marhendrickx: 'Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduwer Forum v Democratie, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak rechtsstaat, haat & verdeeldheid. Dat heeft Baudet afgelopen weken weer duidelijk laten zien.'

Debat over tweet

De tweet leverde een kleine duizend reacties met daarin felle kritiek. Zo werd Hendrickx verweten dat ze ' een slechte verliezer was', deed aan 'haatzaaien' en aan 'demonisering'. Het was tijdens het debat de vraag of Hendirckx achter haar tweet zou blijven staan Hans Smolders zag het liefst dat de wethouder zou vertrekken. Dit meldt onder meer Omroep Brabant.

Hendrickx gaf tijdens het debat aan dat ze op de verkiezingsdag haar zorgen wilde uiten over de standpunten van Forum voor Democraie. Tijdens het debat zei zij: 'Het spijt en raakt mij dat het bericht anders is opgevat dan bedoeld.' Volgens haar zou FvD groepen uitsluiten. Dat bedoelde ze met de term racisme. Hendrickx; 'Ik heb niet gezegd dat Smolders een racist is.' Smolders reageerde hierop: 'Groepen buitensluiten? Kijk nou eens naar uw eigen gedrag een keer. Koop eens een spiegel.'

Motie van wantrouwen

Smolders was boos en teleurgesteld. Hij dacht terug aan het demoniseren van Pim Fortuyn. Smolders: 'En ik heb van dichtbij meegemaakt hoe dat is afgelopen.' Smolders diende een motie van wantrouwen in, maar die kreeg niet veel steun. Wel vonden de meeste Tilburgse gemeenteraadsfracties de tweet van Hendricks 'op zijn minst onhandig'. Vier oppositiepartijen vonden de uitspraken onacceptabel. Smolders noemde het bericht walgelijk.