'Antirookclub zet longartsen aan de kant'

De Alliantie Rookvrij Nederland vindt dat de twee artsen te activistisch en confronterend opereren. Dit schrijft dagblad Trouw dinsdag.

Accijnzen te laag en te veel verkooppunten

De twee longartsen voeren met hun Stichting Rookpreventie Jeugd en website TabakNee.nl fel actie tegen de tabaksindustrie. Maar ook tegen bestuuders en politici die de industrie in hun ogen ontzien. De alliantie vindt de koers van de stichting van de longartsen te activistisch. Recentelijk hadden de artsen kritiek op de alliantie en op het Nationale Preventieakkoord. Aan de NOS liet Dekker in een reactie weten tegen twee aspecten uit het preventieakkoord te zijn. Volgens haar zijn de accijnzen nog te laag en zijn er nog te veel verkooppunten van sigaretten. Dekker: 'Je kunt nu op iedere hoek van de straat een pakje halen. Een goede aanpak daarvan zie je niet terug in het gesloten akkoord.'

Meer geleidelijk

Floris Italianer, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij en directeur bij de Hartstichting, wil het liever geleidelijk aanpakken, bevestigt zijn woordvoerder. De alliantie, onder wie KWF Kankerbestrijding en Longfonds, telt meer dan 150 leden, waaronder gemeenten, bedrijven en sportclubs.

Wanda de Kanter op Twitter: Wanda de Kanter@Wdekanter: 'De tabaksindustrie en de overheid (2,5 miljard accijns per jaar) zijn de enigen die baat hebben bij deze ernstige verslaving. De roker betaalt met zijn leven en ziekten.'