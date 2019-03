UWV verwacht dit jaar 1 miljoen vacatures

Het zal voor werkgevers in de bouw, zorg, onderwijs, techniek en ict een hele klus worden om personeen te vinden. Dit meldt de Telegraaf woensdag. Er is al een groot tekort aan machinemonteurs, elektriciens en elektramonteurs en software- en applicatieontwikkelaars. Ook zijn er te weinig ingenieurs, timmerlui en vrachtwagenchauffeurs.

In het afgelopen jaar is de krapte op de arbeidsmarkt fors toegenomen en hebben werkgevers in acht van de twaalf provincies veel moeite om geschikt personeel te vinden.