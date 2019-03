Terreuraanslag 24 Oktoberplein eist vierde leven

De aanslag op een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht, heeft donderdag een vierde leven geëist. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een 74-jarige man uit De Meern.

Hij was een van de vijf slachtoffers die 18 maart gewond naar het UMCU werd gebracht. Eén van de twee zwaargewonde slachtoffers verblijft nog in het ziekenhuis. De andere is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.