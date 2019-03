Sebastiaan Wolswinkel (24) nieuwe partijvoorzitter voor Partij voor de Dieren

Met een krappe meerderheid is zondagmiddag op het voorjaarscongres van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Bussum de 24-jarige Sebastiaan Wolswinkel gekozen als partijvoorzitter.

Het bestuur had Elze Boshart voorgedragen als nieuwe voorzitter, maar met 269 stemmen legde Boshart het af tegen Wolswinkel die 281 stemmen kreeg. Dit meldt de NOS zondag.

Boshart is een van de oprichters van de partij, Wolswinkel was de afgelopen drie jaar voorzitter van PINK, de jongerenvereniging van de PvdD. Wolswinkel kwam heel energiek over op de aanwezigen in de zaal, maar Boshart heeft meer ervaring

Wolswinkel is veganist en heeft een achtergrond als wiskundedocent en IT-consultant. Ook studeerde hij enige tijd sterrenkunde en schreef hij onder een pseudoniem een roman. Vorig jaar trok hij de aandacht met zijn pleidooi voor een verbod op jongensbesnijdenis.