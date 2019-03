Twee arrestaties voor mishandeling hoogbejaarde man

Al vrij snel na de mishandeling werd de eerste verdachte opgepakt, later op de dag meldde de tweede man zich op het politiebureau. De mannen van 19 en 26 jaar uit Maassluis zitten nog vast. De politie doet onderzoek.

Het hoogbejaarde slachtoffer liep buiten en was onderweg naar huis toen hij de twee mannen trof bij een geparkeerd staande auto. Hij sprak hen aan en dat viel niet in goede aarde. De man werd geschopt en geslagen. Hij is onder andere voor de behandeling van een gebroken neus overgebracht naar het ziekenhuis.

Dankzij een getuigenverklaring was er een duidelijk signalement van beide mannen. Agenten die op de melding afkwamen, zagen één van hen in de flat aan de Sparrendal de hoek om komen. Hij kon daarop snel worden aangehouden. De tweede verdachte meldde zich later die dag op het politiebureau in Maassluis.