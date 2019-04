Boerkaverbod vanaf 1 augustus 2019 van kracht

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, in de volksmond boerka- of nikabverbod genoemd, gaat in op 1 augustus 2019. 'Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandagmiddag.