Code geel voor onweersbuien

In de loop van de middag en in de avond kunnen er vooral in het zuiden en westen enkele onweersbuien voorkomen, mogelijk met hagel en windstoten.

Het is wisselend bewolkt. Lokaal valt er regen. In het noorden ontstaan er enkele buien, lokaal mogelijk met onweer. Van het zuidwesten uit trekken onweersbuien noordoostwaarts over het land. Hierbij is er kans op hagel, windstoten van 60-75 km/u en kortdurend veel regen. Vanavond neemt de kans op onweer, hagel en windstoten af. De maximumtemperaturen loopt uiteen van 14°C in het Waddengebied tot 18°C in het noordoosten. Er staat een matige zuidenwind. In de avond draait de wind naar het zuidwesten.