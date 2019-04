Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen

De zogenaamde borgstellingsovereenkomst hiervoor werd door de betrokken partijen gesloten tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De Knarrenhof is een voorbeeld van een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Het kabinet wil de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen stimuleren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond is te krijgen.

Het kabinet heeft daarom een stimuleringsregeling opengesteld die bestaat uit een subsidie voor de initiatieffase van projecten, waarin de haalbaarheid van het project getoetst kan worden. Daarnaast is een borgstelling door de overheid voor leningen van banken voor onder meer de planontwikkeling en de investeringskosten onderdeel van de regeling. Met de regeling wordt voor 2019 mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten in de plantontwikkelfase en tot 46,8 miljoen aan borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen oplopen tot maximaal 164,4 miljoen euro. Het borgstellingsdeel van regeling wordt per 4 april opengesteld voor geïnteresseerden, het subsidiedeel per 15 april. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/swz.

Voor de uitvoering van de regeling en om voor borgstelling in aanmerking te komen moet een bank een overeenkomst tekenen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Namens de RVO heeft minister De Jonge tijdens de bijeenkomst in Zwolle overeenkomsten getekend met ABN AMRO, Rabobank, ING en de Triodos bank.

Minister De Jonge is ervan overtuigd dat de afspraken die met de banken gemaakt zijn van groot belang zijn voor de ontwikkeling van woonvormen zoals de Knarrenhof, maar benadrukte in Zwolle dat de financiering niet het enige is dat de ontwikkeling in de weg staat. Naast geld is er ook fysiek de ruimte nodig waar deze initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

De minister roept daarom gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen: “Dat is hard nodig, want de vraag naar deze woonvormen zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen. Gemeenten en provincies moeten anticiperen op die toekomst. Niet alleen vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om in deze groeiende behoefte te voorzien, maar ook omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van de zorg in Nederland, waarin de vraag naar zorg toeneemt en de arbeidsmarkt krimpt.”