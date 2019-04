Bloemen 24 Oktoberplein vervangen voor planten met kleuren Utrecht

Planten met rode en witte bloemen

'Veel mensen toonden de afgelopen weken hun respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden op het 24 Oktoberplein. Zij legden veel bloemen, kaarsen, knuffels en briefjes neer. Zo is er een grote bloemenzee ontstaan.

Op dinsdag 9 april haalt de gemeente alle bloemen zorgvuldig en met respect weg', aldus de gemeente.

Compost

Gemeentemedewerkers sorteren de kaartjes, tekeningen en knuffels ter plekke. Daarna worden alle spullen opgeslagen. In overleg met nabestaanden wordt op een later moment besloten wat er met de spullen gaat gebeuren. Van de bloemen maken we compost en op de herdenkingsplek komen planten met rode en witte bloemen.

Condoleanceregisters

Tegelijkertijd sluit de gemeente de condoleanceregisters. U kunt de condoleanceregisters op het stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern tekenen tot en met maandag 8 april. Het online condoleanceregister sluit dan ook. Nabestaanden ontvangen een bundeling van deze registers.

Herdenkingsmonument

De gemeente heeft voorstellen ontvangen voor een herdenkingsmonument voor alle getroffenen en bekijkt deze voorstellen zorgvuldig. Daarbij zijn de wensen van de getroffenen en hun nabestaanden het belangrijkste. Aan iedereen die een suggestie heeft gedaan, is aangegeven dat we hierop terugkomen wanneer de tijd hier rijp voor is.