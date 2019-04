Man (54) dood geschoten in Eindhoven

De man werd rond half tien op de Beukenlaan onder vuur genomen en viel zwaargewond naar een auto. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en behandelde het slachtoffer aan zijn verwondingen. Nadat de man was gereanimeerd werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Hier overleed hij aan zijn verwondingen.

Door de politie is een uitgebreid onderzoek opgestart. Het slachtoffer was op het moment van het schietincident op bezoek bij een een familielid. Toen hij de woning verliet en bij zijn auto kwam werden er meerdere schoten op hem gelost. De politie is nog druk doende om duidelijkheid te krijgen over de aanleiding voor en de exacte toedracht van het schietincident Zo is het nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat en ook hun signalement of dat van een vluchtvoertuig is nog niet bekend.