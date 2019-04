Stoffelijk overschot Marjo Winkens na grote zoekactie niet gevonden

De afgelopen maandagochtend gestarte nieuwe zoekactie in een bosperceel/tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel naar de bijna 44 jaar vermiste Marjo Winkens heeft geen resultaat opgeleverd. Dit meldt de politie vrijdag na een weken zoeken.

Tip cold case-team

De politie startte het nieuwe onderzoek naar aanleiding van een tip die door het cold case-team is ontvangen. Nadat deze nieuwe informatie verder onderzocht werd, ontstond het vermoeden dat het stoffelijk overschot van Marjo Winkens mogelijk begraven zou zijn in de eerder genoemde locatie in Beesel. De afgelopen week heeft de politie elke dag gezocht, maar dit is helaas zonder resultaat gebleven.

Afronding en herstel

De werkzaamheden zijn in de loop van vrijdag afgerond en al het materieel dat voor de zoekactie is ingezet, is inmiddels opgehaald en weggebracht. Ook is de bewaking ter plaatse opgeheven en is het gebied weer toegankelijk voor omwonenden. Komende tijd zullen zowel het bosperceel als het deel van de tuin zoveel mogelijk in originele staat hersteld worden. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de eigenaren van de betreffende percelen.

Betrokken afdelingen en diensten

Naast de afdeling Forensische Opsporing van de politie in Limburg waren het Landelijk Team Bijzondere Zoekingen van de Landelijke Eenheid, het Nederlands Forensisch Instituut en speurhonden bij de zoekactie betrokken.

25 nieuwe tips verder onderzocht

Het dossier van Marjo Winkens zal nu opgelegd, maar zeker niet gesloten worden. Sinds de start van de zoekactie afgelopen maandag zijn er 25 nieuwe tips binnengekomen die de komende tijd worden uitgerechercheerd.

Verdwijning Marjo Winkens

Het is inmiddels bijna 44 jaar geleden dat Marjo Winkens verdween. De jonge vrouw uit Schimmert werd het laatst gezien in Sittard tijdens de plaatselijke kermis in de nacht van 1 op 2 september 1975.

Verjaring

De zaak is inmiddels verjaard. Dit betekent dat er geen personen meer vervolgd kunnen worden voor betrokkenheid bij de verdwijning van Marjo Winkens. Dat neemt niet weg dat de politie aandacht blijft houden voor deze zaak. Politie en Openbaar Ministerie hechten grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases. Met name om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden.