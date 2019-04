Club Mad Fox per direct gesloten na explosie

In de vroege ochtend van 5 april 2019 is er een explosie geweest voor de ingang van de club Mad Fox onder Hotel W. De club was op dat moment gesloten. De forensische opsporing heeft vastgesteld dat het om een handgranaat gaat.

Later op de dag is er opnieuw een melding gedaan van een handgranaat bij de club. De politie heeft dit onderzocht, maar trof geen explosief aan. Een maand geleden zijn er eerdere meldingen geweest van handgranaten bij de club. De politie heeft deze meldingen onderzocht en heeft niets aangetroffen.

‘Door de explosie en meldingen is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. De explosie en de meldingen hebben gezorgd voor maatschappelijk onrust en gevoelens van onveiligheid bij de direct omwonenden.’, aldus de gemeente.