Fietsster gewond na botsing met auto in Boxtel

Op de kruising van de Tongersestraat met de Breukelsestraat in Boxtel is maandagmiddag rond 16.50 uur een vrouw gewond geraakt nadat zij op haar fiets met een auto in aanraking kwam.

Overwegstoring

De vrouw werd opgevangen door omstanders en later overgedragen aan de ambulancedienst. Ook de politie kwam ter plaatse. Door een overwegstoring was het chaotisch druk op het kruispunt maar of dat ook de oorzaak is geweest van het ongeval is niet bekend. Zowel de fiets als de auto raakte nauwelijks beschadigd.