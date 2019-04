Celstraf voor ontucht met minderjarige medewerkster

Een 50-jarige man uit Houten is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij had een seksuele relatie met een minderjarige werkneemster.

Het meisje was 15 jaar toen zij in 2016 voor de man kwam werken. Niet veel later kregen ze een relatie die ruim 2 jaar duurde. In die tijd verrichtte hij regelmatig vergaande seksuele handelingen bij haar en met haar. Eind 2018 deed zij aangifte tegen hem. Er zijn aanwijzingen dat het meisje op enig moment gevoelens voor de man had, maar dit maakt het niet minder strafbaar. De verdachte had zich als volwassen man terughoudend moeten opstellen ten opzichte van een jong, kwetsbaar en afhankelijk pubermeisje.

Positie misbruikt

Naast de ontucht heeft de man pornografische afbeeldingen en video’s gemaakt van en met het minderjarige slachtoffer. Dit soort strafbare feiten kunnen voor een slachtoffer ernstige psychische gevolgen hebben. Dat bleek ook uit de voorgelezen slachtofferverklaring. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij willens en wetens een relatie met een minderjarige is aangegaan. Hij heeft zijn positie misbruikt om zijn eigen seksuele behoeften te bevredigen. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. De rechtbank wijkt daarom af van de eis van de officier van justitie. De man is gestart met een behandeling. De rechtbank bepaalt dat dit voortgezet moet worden onder toezicht van de reclassering. Ook legt de rechtbank een contactverbod met het slachtoffer op en moet hij haar ruim 10.000 euro aan schadevergoeding betalen.