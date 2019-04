Warenautoriteit waarschuwt voor spontaan ontbranden Balance Scooters

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een jaar geleden een onderzoek gestart naar de veiligheid van 30 merken Balance Scooters.

Hierin is geconstateerd dat de DBO6501MK2WHITE onvoldoende is beveiligd tegen overladen waardoor brand en explosiegevaar kan ontstaan.

Fabrikant Inter Sales A/S waarschuwt voor de Balance Scooter Denver met artikelnummer DBO6501MK2. De hoverboard is onvoldoende beveiligd tegen overladen waardoor brand en explosiegevaar kan ontstaan. Dit model is van november 2017 tot en met september 2018 verkocht bij Athleteshop, Bart Smit, Intertoys, Media Markt, Wehkamp, Kruidvat en Bol.com.