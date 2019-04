10 jaar gevangenisstraf en tbs voor doodslag medewerker Kijvelanden

De rechtbank Rotterdam heeft een 46-jarige man veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte op 3 februari 2017 een 25-jarige medewerker van tbs-kliniek de Kijvelanden met een schaar heeft gestoken. Het slachtoffer is twee dagen later aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden. De verdachte heeft bekend.

Gebeurtenissen

De verdachte verbleef in tbs-kliniek de Kijvelanden voor een eerdere veroordeling. In die kliniek heeft de verdachte op 3 februari 2017 een sociotherapeut, tijdens de uitoefening van zijn werk, neergestoken. De verdachte heeft zijn slachtoffer om een schaar gevraagd en toen hij deze kreeg heeft de verdachte de sociotherapeut meermalen met de schaar gestoken. Hij heeft zich volstrekt niet om het lot van zijn slachtoffer bekommerd. Het slachtoffer bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen.

Geestelijke stoornis of Ritalin?

De advocaat van de verdachte heeft aangevoerd dat de verdachte heeft gehandeld onder invloed van Ritalin en stelt dat de verdachte daarom geen verwijt gemaakt kan worden van zijn handelen. De rechtbank heeft dit betoog niet gevolgd. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. Het Pieter Baan Centrum geeft een goed navolgbare analyse waarom dit heeft geleid tot het delict. Dat de verdachte Ritalin heeft gebruikt is juist, maar uit het onderzoek is niet gebleken dat dit gebruik een rol van betekenis heeft gespeeld. De rechtbank gaat daarom uit van de geestelijke stoornis als de meest waarschijnlijke, belangrijkste oorzaak van het delict. Vanwege die stoornis is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.

TBS en straf

De verdachte is reeds eerder veroordeeld voor een levensdelict, een poging doodslag uit 1998. Sinds die veroordeling heeft de verdachte zich veelvuldig gewelddadig gedragen jegens medewerkers van verschillende tbs-klinieken en andere tbs-gestelden. Het Pieter Baan Centrum schat de kans op herhaling als hoog in, als de verdachte niet wordt behandeld in een hoog beveiligde omgeving en medicatie krijgt. De rechtbank beschouwt de verdachte dan ook als een bijzonder gevaarlijke man. Er is daarom tbs met dwangverpleging opgelegd en daarnaast tien jaar gevangenisstraf.

Zeer grote impact

De rechtbank weegt in haar beslissing mee dat het handelen van de verdachte een zeer grote impact heeft gehad op de nabestaanden en zijn omgeving, zoals blijkt uit de schriftelijke en op de zitting uitgesproken slachtofferverklaring, maar ook op de medewerkers en andere tbs’ers van de Kijvelanden.