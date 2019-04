Amsterdam onderzoekt nieuw groter ijscomplex op locatie Jaap Edenbaan

'Meer ijsoppervlak nodig'

Dit betekent dat de twee andere onderzochte locaties in Noord en Zuidoost nu definitief zijn afgevallen. 'Dit is weer een belangrijke stap op weg naar een nieuw ijscomplex. De stad heeft een ijscomplex met meer ijsoppervlak hard nodig, zodat verenigingen, gezinnen en andere recreanten volop kunnen blijven sporten en genieten', aldus wethouder Simone Kukenheim (sport).

2023

De gemeente Amsterdam gaat met de stichting in overleg over de financiering van de herontwikkeling en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het project, zodat de bouw in 2022 van start kan gaan. Het is de ambitie van het college dat Amsterdam vanaf 2023 een modern en duurzaam ijscomplex met meer beschikbaar ijsoppervlak, rijker is. Hiermee moet worden voldaan aan de behoefte van alle schaatsers in de regio. Voor de bekostiging van de nieuwe ijsbanen, zal het college een investeringsbesluit voorbereiden dat naar verwachting in 2020 zal worden ingediend.

Locatieonderzoek

Eind 2016 bleek dat er grote investeringen nodig waren om de huidige ijsbaan open te houden. Dit samen met de groeiende stad en een aanhoudende wens voor meer ijs, was de aanleiding voor de gemeente Amsterdam, om in 2017 opdracht te geven voor een onderzoek naar de beste locatie voor een nieuw ijscomplex in Amsterdam. In dit onderzoek zijn drie potentiële locaties onderzocht: de sportdriehoek in Noord, De Nieuwe Kern in Zuidoost en de huidige locatie in Oost.

Criteria

De locaties zijn beoordeeld op programmatische, ruimtelijke, procesmatige en financiële criteria. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een nieuw ijscomplex op alle drie de locaties mogelijk was. Het college heeft gekozen voor de locatie in Oost omdat deze goed tot zeer goed scoorde op de onderzochte criteria. De locatie in Noord scoorde minder op ruimtelijke criteria zoals bereikbaarheid, inpassing in de stad, spreiding van voorzieningen. De Nieuwe Kern scoorde minder op procesmatige criteria zoals planning, maatschappelijke draagvlak.

Special

Het nieuwe ijscomplex is samen met de vernieuwde Sporthallen Zuid en een nieuw overdekt zwembad aan de oostkant van de stad één van de drie ‘specials’ in de investeringsplannen voor sport.