Hommel trotseert ijskoud voorjaarsweer

De top 3 van meest geziene bijen is: op 1 honingbij, op 2 aardhommel, op 3 rosse metselbij. De resultaten van de telling verschillen duidelijk met de Nationale Bijentelling van vorig jaar, toen het zo’n 20 graden was. Op zaterdag lieten de soorten die niet goed tegen kou kunnen het afweten, terwijl de hommel, stevig behaard, zich juist wel goed liet zien. Vanwege het koude weer wordt de telling verlengd tot en met 19 april. Volgens Nederland Zoemt moet zo’n 5 jaar achter elkaar worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten.

Koud weer is niet ideaal voor bijen, maar de bijen die in het voorjaar vliegen zijn daar wel aan gewend. Dit is terug te zien in de waarnemingen: soorten die goed tegen de kou kunnen zijn het meest gezien. Vooral op zaterdag zijn daardoor opvallend veel hommels geteld. Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal Koos Biesmeijer licht toe: ‘Hommels zijn dichtbehaard en hebben een uniek fysiek voordeel ten opzichte van andere bijen. Ze kunnen zichzelf opwarmen met de vliegspieren in hun borst, voordat ze een vlucht maken naar een plant of bloem.’ Tweederde van de getelde bijen zijn wilde bijen, maar de gehouden honingbij is het meest geteld. Op 3 staat de rosse metselbij. ‘Deze bij voelt zich thuis in de stedelijke omgeving en profiteert van de vele bijenhotels, die overal in tuinen en bij huizen te vinden zijn. Dit geldt overigens ook voor nummer 5, de gehoornde metselbij’, aldus Biesmeijer.



Bijenteltraditie geboren

Dorien Ackerman van Nederland Zoemt: ‘Fantastisch dat zoveel mensen dit weekend op zoek zijn gegaan naar de zonnige momenten om te gaan tellen. Jong en oud is de tuin ingedoken en is meer te weten gekomen over bijen, hommels en zweefvliegen. Het laat zien hoe betrokken mensen zijn bij het welzijn van de bij en de natuur. Iedere teller levert een bijdrage aan noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek naar de bijenstand in ons land. Gezien de kou mogen we met dit aantal deelnemers spreken van een succesvolle telling. Met de warme dagen op komst, verwachten we dat er nog veel waarnemingen bijkomen. In Nederland is een heuse Bijenteltraditie geboren.’

Resultaten invoeren tot en met 19 april

Vanwege het koude weer loopt de telling tot door tot en met vrijdag 19 april. Tot die dag kunnen tellers hun waarnemingen doorgeven op www.nederlandzoemt.nl. Daarna maakt Nederland Zoemt de definitieve eindbalans op van de tweede Nationale Bijentelling.

Bijen bedreigd

Met de Nationale Bijentelling organiseert Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek, uitgevoerd door burgers, waarmee wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in Nederland. Met deze informatie kunnen de bijna 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is, beter worden geholpen. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Daarnaast zijn bijen voedsel voor vogels en zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten.

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. www.nederlandzoemt.nl