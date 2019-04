Koningshuis minder populair onder jongeren

Uit enquêtes gehouden door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS blijkt dat in de afgelopen jaren de steun voor de monarchie onder jongeren sterk is afgenomen.

Was in 2007 nog 70 procent van de ondervraagden tussen 18 en 34 jaar enthousiast over het koningshuis, vorig jaar was dat nog maar 55 procent. Dit schrijft de NOS zondag.

Ipsos Nederland houdt ieder jaar rond koningsdag enquêtes over de monarchie. Zij ondervragen dan mensen van verschillende leeftijden. Respondenten moeten dan onder meer antwoorden op de vraag of ze liever een koning of een presisent als staatshoofd hebben. Ipsos levert dan een gemiddelde; de NOS heeft onlangs de cijfers per leeftijdscategorie opgevraagd en geanalyseerd.

Hoge kosten en 'ouderwets'

Als voornaamste bezwaar tegen het koningshuis noemen de jongeren vooral de kosten. Daarnaast vinden de jongeren een monarchie niet meer van deze tijd. Er vallen woorden als 'oubollig' en 'ouderwets'. Ook hebben ze kritiek op de erfopvolging. Maar uit de enquêtes blijkt dat de steun voor een republiek met een gekozen president ook niet veel toeneemt. En daarnaast krijgen Willem-Alexander en Máxima al jaren hoge rapportcijfers van de ondervraagden. Willem-Alexander steevast een 7,5 en Máxima zelfs een 8.