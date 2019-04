Ongeval met vijf auto's en vrachtwagen op A16 bij Prinsenbeek, vrachtwagenchauffeur aangehouden

Bij het ongeval zijn vier auto's en een vrachtwagen betrokken. Dit meldt Politie Breda. Er zou sprake zijn van twee beknellingen. Voor het ongeval dat rond kwart over acht plaatsvond, zijn meerder ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter uitgerukt. Het ongeval vond plaats tussen Prinsenbeek en Zonzeel in rijrichting Rotterdam.

De snelweg is in de richting Rotterdam dicht. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om te rijden via A58 en A17 richting Roosendaal.