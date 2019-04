11.311 legkippen door Red een Legkip gered van de slacht

De stichting heeft 7 opvangplekken verspreid over het land (Ochten, Twijzelerheide, Rijsenhout, Heeze en Dreischor) en ​één in Lanaken in België en ​één in Gangelt in Duitsland. Red een Legkip bestaat enkel uit vrijwilligers die iets aan het onrecht willen doen wat legkippen in de industrie wordt aangedaan. Vlak voordat de kippen naar de slacht gaan koopt Red een Legkip tegen de slachtprijs telkens een groep kippen vrij. Deze kippen gaan eerst naar de opvangen om aan te sterken en om indien nodig medische verzorging te krijgen. Daarna worden ze geadopteerd door mensen die zich via www.redeenlegkip.nl daar voor hebben aangemeld om hen eindelijk een mooi leven als kip in de tuin te geven.

Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze pas anderhalf jaar en vaak angstig, gedeeltelijk kaal en rafelig en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag waardoor ze kaal werden. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe zij eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren. Op de pagina https://www.redeenlegkip.nl/category/kippen-die-nu-gelukkig-zijn/ verte... adoptanten enthousiast over deze ervaringen.

Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en druppels op de gloeiende plaat van de 46 miljoen legkippen die in ons land in de industrie moeten leven. Desondanks betekent ieder gered kippenleven er één en laat Red een Legkip door dit initiatief ook zien hoe ​ze na het leven in de industrie nog echt kunnen genieten van het leven als vrije kip. Door het redden van deze dieren opent Red een Legkip voor een aantal kippen de gesloten deuren van de kippenindustrie en komt het leven achter het ei voor de consument dichterbij door deze dieren een nieuw leven te gunnen. Red een Legkip roept mensen op om industriekippen nog een echt kippenleven in hun tuin te gunnen, zij kunnen zich aanmelden via www.redeenlegkip.nl

Geen vrolijk Pasen voor legkippen in de industrie

Over enkele dagen is het weer Pasen en de eieren voor het paasontbijt liggen weer vrolijk volop in de supermarkt. Dat er voor die eieren in ons land ruim 46 miljoen legkippen, waaronder nog altijd 6 miljoen kippen in kooien, moeten leven in erbarmelijke omstandigheden wordt gemakshalve maar vergeten. Kippen die zich letterlijk niet als kip kunnen gedragen, zitten massaal opeengepakt opgesloten. Het merendeel komt nooit buiten, kan niet lekker scharrelen, laat staan een zandbad of een zonnebad nemen. Doordat deze industriekippen zich niet natuurlijk kunnen gedragen en zich niet voor elkaar kunnen verschuilen pikken zij zichzelf en elkaar vaak kaal. Een legkip in de industrie wordt gemiddeld maar anderhalf jaar oud en legt in die periode ruim 350 eieren. Daarna word ze omdat de productie van eieren iets minder wordt, de eischaal iets dunner wordt en de eieren iets groter (waardoor ze niet meer goed in de doosjes passen) niet meer als economisch rendabel gezien en is zij nauwelijks nog iets waard. Als dank voor het vele eieren leggen worden de kippen gevangen op een manier die pure dierenmishandeling is, in kratten geduwd en zo in een vrachtwagen richting het slachthuis in België of Polen getransporteerd om daar op gruwelijke wijze gedood te worden om daarna als vrijwel waardeloze soepkip verscheept te worden naar Afrika.