Piloot showt traumahelikopter bij inzet

Een traumahelikopter is maandag aan het begin van de avond ingezet aan de Cartesiusstraat in Schiedam. Ook kwamen twee ambulances ter plaatse.

Onwel geworden

In een van de woningen was iemand onwel geworden en moest daarvoor met spoed naar het ziekenhuis na behandeling ter plaatse. Met behulp van de hoogwerker van de brandweer is de patiënt naar beneden gehaald.

Piloot laat heli zien

De traumahelikopter vond een geschikte landingsplaats op een veldje aan de Hogenbanweg. Tijdens de inzet van de MMT- arts en verpleegkundige gebruikte de piloot de tijd om de helikopter te tonen aan het toegestroomde publiek. De deuren werden open gezet en iedereen kon een kijkje nemen en foto’s maken. Ook werden vele vragen van de kinderen beantwoord. Onder grote belangstelling vertrok de traumahelikopter na enige tijd weer naar de basis op Rotterdam Airport.