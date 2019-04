Gemakkelijker Aziatische koks naar Nederland te halen

Het visa-quotum is uitgebreid van 1500 naar 2300 koks. Daarnaast mogen ze voortaan twee jaar blijven in plaat van een jaar. Door de tijdelijke regeling en quota hebben Aziatische restaurants een tekort aan personeel voor de keuken gehad.

Voorwaarde voor het uit het buitenland halen van een kok is wel dat er geen Nederlandse of Europese kok beschikbaar is.