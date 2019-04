Aantal WW-uitkeringen in 2018 gedaald

2018 was een jaar van kansen op de arbeidsmarkt, zo maakt UWV bekend tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2018. Het aantal WW-uitkeringen daalde; veel mensen profiteerden van de positieve economische ontwikkelingen. Helaas profiteert nog niet iedereen van de bloeiende economie. Vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden. Fred Paling, voorzitter raad van bestuur: ‘Daarom zet UWV zijn dienstverlening gericht in om mensen die nog langs de kant staan te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.’

UWV heeft in 2018 ruim 156 duizend sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd. Echter, UWV heeft te weinig opgeleide verzekeringsartsen om de totale hoeveelheid sociaal-medische beoordelingen te doen. Dit tekort vertaalde zich in een oplopende achterstand in de (her)beoordelingen. In 2018 heeft UWV 156 nieuwe verzekeringsartsen geworven. Daarmee werken er eind 2018 ruim 900 artsen bij UWV, 65 meer dan een jaar eerder. ‘Het opleidingstraject voor verzekeringsartsen duurt vier jaar en is een belangrijke investering voor de lange termijn. Het legt op de korte termijn echter druk op de beschikbare capaciteit, omdat een flink deel daarvan nodig is om de nieuwe artsen op te leiden en te begeleiden. Deze spanning blijft de komende jaren bestaan. Desalniettemin laten de laatste maanden van 2018 een positieve ontwikkeling ten aanzien van de achterstanden zien’, aldus Paling.