Burgemeester wil rust in Koekange

De politie via een persbericht bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) besloten heeft om in de vermissingszaak van Willeke Dost niet weer te gaan graven in het weiland in Koekange.

Burgemeester Roger de Groot is hierover ook geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Het OM beoordeelt en heeft de bevoegdheid om een onderzoek af te ronden. De Burgemeester voert geregeld gesprekken met politie en OM over deze zaak. Als burgervader is hij erg begaan met deze vermissingszaak. Hij respecteert het besluit van het Openbaar Ministerie.

Daarnaast spreekt hij de wens uit dat de rust in het dorp Koekange terugkeert. Want daar is behoefte aan. Dit hoort hij veel wanneer hij inwoners uit het dorp spreekt.

Tegelijkertijd leeft hij mee met de betrokkenen en houdt net als iedereen de hoop dat er ooit duidelijkheid komt wat er is gebeurd met Willeke Dost.