Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers

Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een motor in beslag genomen, met een totaalwaarde van minimaal 200.000 euro. Ook is er beslag gelegd op twee rekeningen met een tegoed van vermoedelijk tienduizenden euro’s en heeft het CJIB beslag gelegd op een woning in Oosterhout.