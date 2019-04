Groepsverkrachters verspreiden opzettelijk soa's

De politie is druk bezig met het onderzoek naar verschillende groepsverkrachtingen die daarnaast ook opzettelijk soa’s verspreidt onder hun slachtoffers door ze tot onveilig seks te dwingen. Volgens het weekblad Elsevier gaat het om de zogenoemde ‘Franselaan-bende’.

Afgelopen dinsdag heeft de politie drie tieners opgepakt die vermoedelijk deel uitmaken van de groep. Zij worden verdacht van verkrachtingen in vereniging in kelderboxen en andere plekken in Rotterdam-West en Schiedam-Oost.

Twee van de jongen die aangehouden zijn is de 17-jarige tweeling Geremy en Jermely B. In 2017 stonden zij terecht voor de verkrachting van een 35-jarige vrouw uit Schiedam in haar eigen auto. Dit deden ze samen met een 16-jarige vriend.

Het lijkt er op dat de Antilliaanse tweeling opnieuw in de fout zijn gegaan. De derde verdachte is een 14-jarige jongen uit Schiedam. De politie zegt nog drie verdachten in beeld te hebben, maar deze zijn nog niet aangehouden.