Celstraf voor deelname terroristische organisatie

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen Melis A. De rechtbank acht haar schuldig aan deelneming aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) door naar Syrië af te reizen en zich daar te voegen bij haar echtgenoot, die voor IS had gestreden, door met hem een gezin te vormen, met hem wapens in huis te hebben en door geld aan te nemen van IS.