PostNL eert 50e editie Pinkpop met postzegel

3 dagen, 60 acts, 60.000 bezoekers

Pinkpop vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 10 juni in het Limburgse Landgraaf. Tijdens de 3 dagen zijn er in totaal zo’n 60 acts te bewonderen. Er worden 60.000 enthousiaste bezoekers per dag verwacht.

Rijke historie

Op de 5 postzegels van de uitgifte 50 jaar Pinkpop is het speciale jubileumlogo van het populaire festival afgebeeld. De typografie in het witte kader werd in goud gedrukt, om het jubileum extra glans te geven. Verder staat er op het postzegelvel een beschrijving van het unieke evenement, met foto- en promotiemateriaal uit de rijke historie van de afgelopen 50 jaar.

Aan de drukpers

De postzegels 50 jaar Pinkpop zijn op 15 april gedrukt bij Joh. Enschedé Security Print in Haarlem. Aan de drukpers was voor de laatste controle Mister Pinkpop Jan Smeets aanwezig. Smeets, al 50 jaar de drijvende kracht achter het festival, is ontzettend blij met de uitgifte. “Het zijn verdomd mooie postzegels geworden. Dat mag ook wel, want we hebben dit jubileumjaar weer een fantastische line-up van artiesten om ook nieuwe generaties muziekliefhebbers te boeien. Er zijn grote namen aanwezig die echt bij Pinkpop horen. Maar ook kleine acts met vernieuwende optredens. We blijven denken aan de toekomst.”

Optredens

Op de diverse podia van Pinkpop zijn dit jaar uiteenlopende bands te bewonderen. Er komen grote internationale artiesten, zoals The Cure, Fleetwood Mac, Lenny Kravitz en Mumfords & Sons. De Nederlandse muziekscene is traditiegetrouw sterk vertegenwoordigd, met onder meer Anouk, Armin van Buuren, Golden Earring, Jett Rebel, Krezip en Rowwen Hèze.

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel 50 jaar Pinkpop telt 5 gelijke postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn nu al te bestellen via www.postnl.nl/pinkpop en www.pinkpopsouvenirs.nl en worden geleverd vanaf 7 juni . Ook zijn ze van 8 tot en met 10 juni te koop op het festivalterrein van Pinkpop. De postzegels zijn verder telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.