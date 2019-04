Brandweer rukt uit voor aangebrandt eten

Eenmaal ter plaatse was de oorzaak van de rook in de keuken te vinden. Vermoedelijk door aangebrand eten was er rook door het huis getrokken. De brandweer zette een ventilator in zodat het huis weer veilig te betreden was. De bewoner raakte niet gewond.