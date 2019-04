Twee mannen aangehouden na schietpartij

De politie kreeg rond 0.20 uur een melding van een mogelijke schietpartij en rukte meteen met verschillende eenheden uit. Dankzij een alerte getuige wisten agenten snel dat er een auto bij het incident betrokken zou zijn. Doordat ze veel informatie over het voertuig kregen van getuigen konden ze kort na het incident een auto met daarin twee mannen staande houden aan de Noordhoekring. Deze twee verdachten werden met behulp van een uitpraatprocedure uit de auto gehaald en aangehouden. Het gaat om twee jongens (17 en 18 jaar oud) uit Tilburg. De auto waar het tweetal in reed is voor onderzoek in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en bekijkt onder andere camerabeelden.