Getuige auto inbraak neergestoken

Zaterdagochtend even na vieren is er een steekincident geweest tussen de Archimedesstraat en de Edisonlaan in Apeldoorn.

Het slachtoffer is een 27-jarige man uit Apeldoorn. Vanuit zijn woning zag hij dat iemand probeerde in te breken in de auto van zijn vriendin. Hij is achter de man aan gerend die hem 50 meter verderop heeft gestoken. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het signalement van de dader is als volgt: een man met een onverzorgd uiterlijk, hij droeg een zwart bomberjack en daaronder een trui met capuchon. Verder droeg hij een trainingsbroek met strepen. Zijn haar was kort aan de zijkanten en bovenop wat langer.