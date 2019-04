Bestuurder neemt de benen na ongeval

Zaterdagavond vond er op de Treurenburg, de weg van Den Bosch naar Hedel een eenzijdig ongeval plaats. Een auto schoof links van de weg tussen de bosschages door de vangrail op. Echter bij aankomst van de hulpdiensten was niemand meer bij het voertuig aanwezig.

De brandweer stelde de situatie veilig en doorzocht de omgeving met een warmtebeeldcamera. De bestuurder werd niet aangetroffen. Of er meerdere inzittende in het voertuig zaten ten tijden van het ongeval is dus niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.