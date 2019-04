Bromfietser gewond na botsing met bord op Haarenseweg in Esch

Op de Haarenseweg tussen Esch en Haaren is zondagavond een bromfietser gewond geraakt nadat hij tegen een bord botste. Omdat Brabant Water met werkzaamheden in die straat bezig is mogen alleen (brom)fietser van deze straat gebruik maken.