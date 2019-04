Helft fietsers weet niet waar de dode hoek zit

Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat bijna 50% van de volwassenen niet weet waar de dode hoek van een vrachtauto zit en waar je als fietser veilig staat in de buurt van een groot voertuig. Daarom komt Veilig Verkeer Nederland met een augmented reality app waarmee ouders en kinderen thuis op een interactieve manier leren over de dode hoek van grote voertuigen in het verkeer.

Veilig Verkeer Nederland deed onderzoek naar hoe volwassen fietsers omgaan met de dode hoek van grote voertuigen in het verkeer. Bijna de helft van de respondenten koos de verkeerde plek bij de vrachtauto waar ze zich als fietser veilig dachten op te stellen. 4 van de 10 volwassenen wist niet dat ook tractors en shovels een gevaarlijke dode hoek hebben[1].

Gratis app

Vanaf nu is de app ‘Uit de hoek’ gratis te downloaden in de appstores. Hiermee wil Veilig Verkeer Nederland ouders via hun kinderen op een leuke manier samen leren waar de dode hoek van grote voertuigen zich bevindt. En natuurlijk hoe zij zich in dodehoeksituaties veilig gedragen.

Met de augmented reality techniek tover je verkeerssituaties op je keukentafel. Als speler zoek je met je ouders naar schoolspullen die op weg naar huis uit je tas zijn gevallen. Hierbij kom je steeds in dodehoeksituaties terecht. De bedoeling is dat ouders en kinderen samen kijken hoe de fietser uit de dode hoek blijft. Woordvoerder Rob Stomphorst: ‘De app sluit aan bij de behoefte van ouders om thuis aandacht te besteden aan de verkeersopvoeding. Met deze app kun je op een interactieve en speelse manier iets leren over verkeer.’

Gevaarlijke situaties

De dode hoek zorgt in het verkeer vaak voor gevaarlijke situaties. 46% van alle ernstige dodehoekongevallen kent een dodelijke afloop[2]. Gemiddeld komen per jaar 10 fietsers om het leven door een dodehoekongeval. Veilig Verkeer Nederland verzorgt al jaren dodehoeklessen in het basisonderwijs. Met als vuistregels: blijf altijd rechts en ruim achter een vrachtauto, en houd minimaal 3 meter afstand.