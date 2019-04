Crimineelnetwerk telefoonverkeer gekraakt dankzij tip

De enorme hoeveelheid versleutelde berichten tussen criminelen is niet verkregen omdat de politie de versleuteling heeft weten te kraken, maar doordat een mede-eigenaar van een Amsterdams IT-bedrijf een geheim wachtwoord gespeeld heeft aan de politie.

Met het wachtwoord kreeg de politie toegang tot miljoenen berichten die door criminelen aan elkaar werden verstuurd. Met de zogenoemde pgp-telefoons waande criminelen zich veilig in het verzenden van opdrachten. Met behulp van dit data verkeer heeft de politie nieuwe informatie in verschillende onderzoeken.

Volgens De Telegraaf werd in 2016 het systeem ontmanteld en werd een server in Canada in beslag genomen waarop een schat aan data stond. De eigenaar van het netwerk waar de pgp-telefoons hun berichten op verstuurde, moest vrezen voor zijn leven omdat de dure telefoon niet deden waarvoor ze gekocht waren. Berichten versturen, zonder dat de politie kon meelezen.

De politie bracht naar buiten dat specialisten van hun het systeem hadden gekraakt. Dit blijkt maar deels waar te zijn. De eigenaar van het versleutelde netwerk had de expertise van een ander IT-bedrijf ingehuurd. Deze heeft de gegevens doorgespeeld aan de politie die zo toegang kreeg tot de server.