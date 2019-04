FNV zorgen om Koningsdag: paraatheid ambulances is verder verslechterd

Bovendien staan steeds vaker ambulances stil vanwege tekorten aan personeel. Patiënten moeten daardoor langer op hulp wachten. Medewerkers zijn ook bezorgd over inzet van ambulances bij calamiteiten.

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Ambulancemedewerkers maken zich grote zorgen over de kwaliteit van hun werk. Ze zijn steeds langer onderweg om een patiënt in nood hulp te verlenen en werken met te weinig collega’s. Tegelijkertijd merken wij een dalende motivatie om hierover een klacht in te dienen bij hun organisatie, omdat medewerkers dit al jaren al tevergeefs doen. Sterker nog, de problemen zijn in de afgelopen jaren verergerd. Wij roepen ambulancepersoneel daarom actief op om klachten aan te melden bij de inspectie SZW als de aanrijdtijden en paraatheid in hun regio niet op orde zijn.’

Steeds meer problemen met bezetting

Vooral uit de grote steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en in Utrecht) melden FNV-leden dat ambulances zowel overdag als ’s nacht stilstaan, omdat ze door een tekort aan personeel niet kunnen worden bemand. In Den Haag waren in het weekend van 6 en7 april 3 van de 7 ambulances ‘nachts onbemand. Onverantwoord, vindt de vakbond.

Maar ook steeds meer landelijke gebieden in Nederland kampen met problemen. Dit wordt bevestigd door rapporten van de Veiligheidsregio’s in Gelderland. Hierin wordt gesproken over een ‘substantieel langere aanrijdtijd ten opzichte van voorgaande jaren’. De wettelijke norm van 95% om binnen 15 minuten bij een patiënt te zijn, wordt hier niet gehaald. De regio kampt met cijfers tussen de 85% en 93,3%. Ook spreekt een rapport over ‘risico’s door verminderde paraatheid bij grootschalige rampen, zoals bij: grote explosies, overstromingen en instortingen’.

Landelijke trend

Uit de gegevens van brancheorganisatie Ambulance Zorg Nederland blijkt dat de rapportages en meldingen uit Gelderland niet op zich zelf staan, maar een landelijke trend weergeven. De gemiddelde aanrijtijd over het gehele land van 6 minuten en 39 seconden in 2012 is opgelopen naar 7 minuten en 3 seconden in 2018. Daarnaast kunnen ambulances steeds vaker niet worden bemand.

Seifert: ‘Aanrijdtijden worden hoger, werkdruk voor bestaand personeel loopt op en er wordt te weinig vast ambulancepersoneel aangenomen. Er moet nu snel worden ingegrepen, want er ontstaan gevaarlijke situaties die nu niet worden gemeld.’

Jaren acties

Vakbond FNV voert al sinds 2015 actie voor meer vaste collega’s op de ambulances. In 2017 schreef FNV een brandbrief aan minister Schippers over noodsituatie rondom de bezetting op Koningsdag. Toen raamde de vakbond dat zeker 10% van het totaal aan ambulances, dat het spreidingsplan voorschreef, niet beschikbaar was. Voor de komende Koningsdag is vakbond FNV niet veel positiever en verwacht weer eenzelfde percentage aan uitval.