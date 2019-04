3 jaar cel voor vader en 100 uur taakstraf voor zoon na dodelijke aanrijding Loosdrecht

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vrijdag de vader, die in 2016 op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht tegen de auto reed van een jonge vrouw die daardoor kwam te overlijden, een celstraf van 3 jaar opgelegd. Zijn zoon kreeg een taakstraf van 100 uur opgelegd. Bovendien krijgt de vader een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van vier jaren en zijn zoon en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van een jaar.

Om het leven gekomen

Op 16 maart 2016 heeft op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, als gevolg waarvan een jonge vrouw om het leven is gekomen. Vastgesteld is dat verdachte vader onder invloed van alcohol en met zeer hoge snelheid in de door hem bestuurde auto dit ernstige verkeersongeval heeft veroorzaakt. Verder is vastgesteld dat verdachte zoon hier ook met zeer hoge snelheid heeft gereden. In hoger beroep moest het hof beoordelen of het door de vader veroorzaakte ongeval aan de zoon als medepleger kan worden toegerekend en of het handelen van verdachte (vader) kan worden aangemerkt als roekeloos in de zin van de wet, zoals de rechtbank in eerste aanleg had gedaan.

Geen bewijs voor straatrace

Volgens het hof is er voldoende bewijs dat de zoon met forse snelheid op korte afstand achter de vader heeft gereden, maar niet dat het rijgedrag van de zoon van invloed is geweest op het tot het ongeval leidende rijgedrag van de vader. Laatstgenoemde was als eerste weggereden, reed voortdurend voorop en kon zijn eigen snelheid en rijrichting volledig zelf bepalen. Niet gebleken is van een nauwe en bewuste onderlinge samenwerking, zoals voor medeplegen is vereist, zodat niet kan worden bewezen dat het rijgedrag van de zoon het verkeersongeval mede heeft veroorzaakt.