Keningsdei 2026 wordt in Dokkum gevierd

Koning Willem-Alexander viert op maandag 27 april 2026 met leden van het Koninklijk gezin en leden van de Koninklijke familie Koningsdag in Dokkum in de provincie Fryslân. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst van het Koninklijk Huis vrijdag.

Nationale feestdag

Koningsdag is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd. Als 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag de dag ervoor gevierd.

Op Koningsdag bezoeken Koning Willem-Alexander en zijn gezin, samen met andere leden van de Koninklijke Familie, een gemeente met een centrumfunctie in de regio. De Koninklijke Familie viert het feest mee, waarbij de stad en de omliggende plaatsen zich op een feestelijke en karakteristieke manier kunnen presenteren. Dat kan bijvoorbeeld met een parade, met muzikale optredens en met bijdragen van verenigingen en organisaties die geworteld zijn in stad en regio. Daarnaast ontmoet de Koninklijke Familie het publiek langs de route. Het bezoek op Koningsdag wordt door de NOS rechtstreeks op televisie uitgezonden. Sinds 2014 wordt Koningsdag gevierd op 27 april, de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Plaatsen van eerdere vieringen van Koningsdag

2026 - Dokkum

2025 - Doetinchem

2024 - Emmen

2023 - Rotterdam

2022 - Maastricht

2021 - Eindhoven

2020 - Paleis Huis ten Bosch

2019 - Amersfoort

2018 - Groningen

2017 - Tilburg

2016 - Zwolle

2015 - Dordrecht

2014 - De Rijp en Amstelveen