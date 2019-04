Voor het eerst minder kiloknallers dan keurmerkaanbiedingen

Dat blijkt uit de cijfers die Wakker Dier bijhoudt over kiloknallers. “Wij roepen de supermarkten al jaren op om de race naar de bodem te stoppen en op te houden met kiloknallen. Dat er nu minder kiloknallers zijn dan keurmerkaanbiedingen is een belangrijke mijlpaal”, reageert Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Van alle vleesaanbiedingen in het eerste kwartaal van 2019 was 48% een kiloknaller, een aanbieding van vlees zonder dierenwelzijnskeurmerk. De dertien supermarkten uit het onderzoek deden in die drie maanden in totaal 3800 keer een vleesproduct in de aanbieding. Hilhorst: “Dat is natuurlijk nog steeds absurd veel. Supermarkten kiezen hiervoor, niemand verplicht ze tot het stunten met vlees.”

Doorn

Voor Wakker Dier zijn de vleesaanbiedingen een doorn in het oog. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie houdt het de lage vleesprijzen in stand en daarmee de constante drive bij boeren om zo goedkoop mogelijk te produceren. “De dieren betalen die lage prijs met slechte leefomstandigheden”, aldus Hilhorst. Wakker Dier wil daarom dat supermarkten per direct stoppen met kiloknallen.

Kiloknallerkoning

Voor het bijhouden van de kiloknallercijfers kijkt Wakker Dier naar de folders van Albert Heijn, ALDI, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, EMTÉ, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, SPAR en Vomar. Bij varkensvlees is het aandeel kiloknallers 30%, bij kip 64% en bij rund 75%. Van de supermarkten heeft Aldi met 69% relatief de meeste kiloknallers, Plus met 28% de minste. In absolute aantallen is Albert Heijn de kiloknallerkoning: 283 keer deed de supermarkt vlees zonder keurmerk in de aanbieding.