Man aangehouden in onderzoek fatale brand aan de Rotterdamse Hilledijk

In het onderzoek naar een woningbrand op 13 april aan de Rotterdamse Hilledijk hield de politie vanochtend een 54-jarige man uit Rotterdam aan.

Bij de brand kwam de 27-jarige bewoner Robert Hendrix om het leven. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij brandstichting die tot de vlammenzee en de dood van het slachtoffer leidde.

De aanhouding van de man is het gevolg van een groot onderzoek dat een team van twintig rechercheurs direct na de brand startte. Agenten hielden buurtonderzoek, verzamelden camerabeelden en gingen op zoek naar sporen in de woning. Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond besteedden ook aandacht aan de zaak, wat in totaal vier tips opleverde. De onderzoeksinspanningen leidden naar de verdachte die vast zit en verhoord wordt. Het rechercheteam zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het team komt nog steeds graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen en/of informatie hebben over pand aan de Hilledijk en wie daar kwamen. Heeft u informatie die van belang is? Bel dan 0800-6070.