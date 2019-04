Lekkende transportbus voor onderzoek door brandweer opengebroken

Opengebroken

Na een eerste onderzoek is besloten de bus open te breken. De eigenaar is telefonisch benaderd maar bleek niet ter plaatse te kunnen komen. Na een eerste poging met een breekijzer is een hydraulische schaar ingezet. In de laadbak bleek een kleine hoeveelheid brandstof aanwezig te zijn wat is gaan lekken. De eigenaar zal het voertuig zelf afvoeren.