Volgens Peilingwijzer zijn VVD en FvD nu even groot

De VVD komt op 24 tot 28 zetels in de Tweede Kamer, FvD op 21 tot 27 zetels. Dit meldt de NOS woensdag. Politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer tegen de omroep: 'Dat betekent dat op basis van deze cijfers niet met zekerheid is te zeggen wie de grootste is.'

Voor het vaststellen van het aantal zetels gebruikt en combineert Peilingwijzer de peilingen van Ipsos/EenVandaag I&O Research en Kantar. De cijfers van deze drie onderzoeksbureaus zijn gedeeltelijk gebaseerd op onderzoek van vóór en tijdens de perikelen binnen FvD en gedeeltelijk op onderzoek daarna.

Verliezende partijen zijn de PVV en de SP. Volgens Louwerse was die trend ook al zichtbaar bij de Provinciale Statenverkiezingen: 'Forum voor Democratie doet het goed, de PVV moet inleveren en met de SP gaat het matig.'