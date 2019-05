Schietpartij bij woningoverval in Utrecht

Bij een schietpartij in Utrecht is woensdagavond een persoon gewond geraakt. Dit laat de politie weten.

Hulpdiensten kregen de melding van een overval op een woning op een woonwagenkamp aan de Musketierlaan in de wijk Hoograven. Hierbij werd geschoten en is een 63-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen deze naar een ziekenhuis werd gebracht.

Na het schietincident sloegen twee mannen op de vlucht. De politie is een zoekactie gestart, waarbij gebruik werd gemaakt van een helikopter.

Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Men doet onderzoek naar de schietpartij.