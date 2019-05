Drukte bij ANWB Alarmcentrale door vliegvakanties

De ANWB Alarmcentrale ziet deze mei-vakantie grote drukte in het aanbod aan intercontinentale medische dossiers. Nederlanders vliegen voor vakanties massaal naar populaire vakantielanden in Azië en Midden-Zuid-Amerika. De ANWB heeft het met medische hulpvragen tien procent drukker dan in dezelfde periode van 2018.